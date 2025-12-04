F1 Kimi Antonelli sulle minacce post-Qatar | È stata una delusione Ad Abu Dhabi farò la mia gara

Kimi Antonelli vuole voltare pagina dopo quanto avvenuto nelle ore successive al Gran Premio del Qatar e si prepara ad affrontare questo weekend l’ultimo appuntamento della sua prima stagione in Formula Uno. Il 19enne emiliano, quinto classificato a Lusail dopo un errore nelle battute conclusive che gli ha fatto perdere una posizione in favore di Lando Norris, si presenta alla vigilia dell’ultimo GP del 2025 ad Abu Dhabi con l’obiettivo di confermare il trend positivo delle scorse settimane. Nel media day odierno il rookie italiano della Mercedes ha commentato le minacce ricevute dopo il GP del Qatar: “ È stata una delusione, il primo giorno è stato difficile da gestire. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Kimi Antonelli sulle minacce post-Qatar: “È stata una delusione. Ad Abu Dhabi farò la mia gara”

