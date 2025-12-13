Khephren Thuram Inter può ricongiungersi al fratello Marcus in nerazzurro? Ausilio ha già in mente una pedina di scambio

Khephren Thuram potrebbe presto riunirsi al fratello Marcus all'Inter, rafforzando il legame familiare in nerazzurro. La società nerazzurra, secondo indiscrezioni, ha già in mente una strategia di scambio con la Juventus, coinvolgendo una pedina chiave. La possibilità di vedere i due fratelli insieme in Italia accende l'interesse dei tifosi e del mercato.

Inter News 24 per i bianconeri. L’asse di mercato tra Milano e Torino potrebbe infiammarsi improvvisamente con uno scambio che avrebbe del clamoroso. Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il futuro di Davide Frattesi appare sempre più in bilico. Il centrocampista della Nazionale, qualora si creassero i presupposti economici e tecnici ideali, potrebbe lasciare la Beneamata già nella finestra di gennaio. Sulle sue tracce c’è un interesse concreto della Juventus: l’ex Sassuolo è un pallino di Luciano Spalletti, che dopo averlo cercato ai tempi del Napoli, vedrebbe di buon occhio il suo approdo a Torino. Internews24.com

