Juventus | l’opzione Mateta sfuma

Da ilprimatonazionale.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus prosegue la sua ricerca di un attaccante durante la sessione di mercato di gennaio 2026. Dopo aver valutato l’opzione Jean-Philippe Mateta, la trattativa sembra essere ormai sfumata. Intanto, si intensificano le possibilità di un trasferimento di Youssef En-Nesyri dal Fenerbahçe, che potrebbe rappresentare una soluzione concreta per rinforzare l’attacco bianconero.

La Juventus accelera sul mercato degli attaccanti in questa calda finestra di gennaio 2026: l’operazione per Jean -Philippe Mateta sembra ormai sfumata, mentre prende quota con decisione la pista che porta a Youssef En-Nesyri del Fenerbahce. Il centravanti francese del Crystal Palace, 28 anni, ha espresso chiaramente la volontà di lasciare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus l8217opzione mateta sfuma

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: l’opzione Mateta sfuma

Milan, sfuma subito l’opzione Maguire? Carrick non vorrebbe cederloSul fronte del calciomercato del Milan, la possibilità di ingaggiare Maguire a gennaio sembra difficile.

Leggi anche: Calciomercato Milan, sfuma Mateta: per gennaio prende quota Pellegrino del Parma

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Non solo Mateta nel mirino della Juventus: chieste informazioni al Manchester United per Zirkzee; Tutto il mercato in Diretta; Juventus: virata su En-Nesyri per l'attacco, ma è forte la concorrenza del Napoli. Il marocchino è l'alternativa a Mateta; Calciomercato Juve: Mateta in stallo, avanza forte En-Nesyri.

juventus l opzione matetaJuventus, ancora distanza con il Palace per Mateta. Dentro o fuori nelle prossime oreLa Juventus è sempre alla ricerca di una punta per il proprio attacco. I contatti documentati ieri per Mateta non hanno ancora portato al risultato. tuttomercatoweb.com

Mateta spinge per l’addio: Juventus e Aston Villa alla finestraVisualizzazioni: 0 ean-Philippe Mateta valuta l’addio al Crystal Palace: contatti avviati con Juventus e Aston Villa, decisione attesa in vista del mercato di gennaio Secondo quanto riferito da Fabriz ... calciostyle.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.