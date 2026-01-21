Juventus | l’opzione Mateta sfuma
La Juventus prosegue la sua ricerca di un attaccante durante la sessione di mercato di gennaio 2026. Dopo aver valutato l’opzione Jean-Philippe Mateta, la trattativa sembra essere ormai sfumata. Intanto, si intensificano le possibilità di un trasferimento di Youssef En-Nesyri dal Fenerbahçe, che potrebbe rappresentare una soluzione concreta per rinforzare l’attacco bianconero.
La Juventus accelera sul mercato degli attaccanti in questa calda finestra di gennaio 2026: l'operazione per Jean -Philippe Mateta sembra ormai sfumata, mentre prende quota con decisione la pista che porta a Youssef En-Nesyri del Fenerbahce. Il centravanti francese del Crystal Palace, 28 anni, ha espresso chiaramente la volontà di lasciare
