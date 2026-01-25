Juventus | mercato invernale nella fase decisiva

Il mercato invernale si avvicina alla sua fase conclusiva e la Juventus mantiene alta l’attenzione sul reparto centrocampo. Sandro Tonali rappresenta ancora il principale obiettivo della dirigenza, un nome su cui si insiste nonostante le sfide e le complicazioni di questa fase di mercato. La squadra lavora per rinforzare la rosa e affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

Mentre il mercato invernale entra nella fase decisiva, la Juventus continua a sognare in grande per il centrocampo: Sandro T onali resta il “pallino assoluto” della dirigenza bianconera, un nome che non è mai uscito dai radar nonostante le difficoltà oggettive. Fabrizio Romano, in un’analisi recente sul suo canale YouTube, ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Juventus: trattativa per Mateta entra nella fase decisivaLa trattativa tra Juventus e Crystal Palace per l'acquisto di Jean-Philippe Mateta si avvicina alla conclusione, con sviluppi importanti previsti nelle prossime settimane.

Juventus-Chiesa: fase decisivaLa trattativa tra Juventus e Liverpool per il trasferimento di Federico Chiesa ha subito un'importante accelerazione il 14 gennaio 2026.

Gli obiettivi della Juventus per il mercato di Gennaio e la situazione Frattesi

