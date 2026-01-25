Juventus Carrarese Under 17 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Segui la cronaca della partita tra Juventus e Carrarese Under 17, valida per la sedicesima giornata del campionato 202526. In questa pagina troverai sintesi, moviola, tabellino, risultato e aggiornamenti in tempo reale, offrendo un quadro completo degli eventi sul campo. Un punto di riferimento per gli appassionati che desiderano rimanere informati sull’andamento della sfida.

di Fabio Zaccaria Juventus Carrarese Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria interna last minute contro il Parma, la Juventus Under 17 torna in campo e ospita la Carrarese all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la sedicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Carrarese Under 17: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 15:00 Migliore in campo Juve:. Juventus Carrarese Under 17: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 17: in attesa delle formazioni ufficiali Carrarese Under 17: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

