Juventus Sampdoria Under 17 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca
Segui live la sfida tra Juventus e Sampdoria Under 17, valida per la tredicesima giornata del campionato 2025/26. Ti offriremo sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca dettagliata dell'incontro, per rimanere aggiornato sull'andamento della partita in tempo reale.
di Fabio Zaccaria Juventus Sampdoria Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la tredicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria esterna a Pisa, la Juventus Under 17 torna in campo e ospita la Sampdoria all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la tredicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Sampdoria Under 17: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 15:00 Migliore in campo Juve:. Juventus Sampdoria Under 17: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 17: in attesa delle formazioni ufficiali Sampdoria Under 17: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: . Juventusnews24.com
paonessa juventus under 17 - 2, altra vittoria per i ragazzi classe 2009 di mister Grauso nel segno di Paonessa e Brancato: primo posto nel girone dopo 12 giornate in attesa del Genoa. juventusnews24.com
"LE PRIME PAGINE DI....TUTTOSPORT": Tuttosport, 22 Marzo 1988! #Tuttosport #calcio #SerieA #napoli #juventus #Sampdoria - facebook.com facebook
Sampdoria 1-2 Juventus | Accade tutto nel primo tempo, decidono Dybala e Ronaldo | Serie A TIM