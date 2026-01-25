Juventus Carrarese Under 17 1-1 LIVE | si riparte un cambio per Grauso Przytarski lascia il posto a Corigliano

Segui in tempo reale la partita tra Juventus e Carrarese Under 17, valida per la sedicesima giornata del campionato 202526. La sfida si è conclusa con un pareggio 1-1, con un cambio per Grauso: Przytarski ha lasciato il campo per Corigliano. Di seguito, troverai sintesi, moviola, tabellino e cronaca live dell’incontro.

di Fabio Zaccaria Juventus Carrarese Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria interna last minute contro il Parma, la Juventus Under 17 torna in campo e ospita la Carrarese all'Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la sedicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Carrarese Under 17: 1-1 sintesi e moviola. 50? RIGO VICINO AL GOL- Corigliano sgasa centralmente, viene steso ma Rigo raccoglie e calcia: Migliorini alza in calcio d'angolo la fucilata del terzino SECONDO TEMPO- Corigliano prende il posto di Przytarski FINE PRIMO TEMPO 45? DEMICHELIS FONDAMENTALE- Contropiede dei carraresi, uno contro uno fra Demichelis e Ciappei: il difensore bianconero vince il duello e salva i compagni 38? GOL DI URBANO- Przytarski serve Banchio in area, il suo tiro mal respinto finisce sui piedi di Urbano che non piò sbagliare: pareggio dei bianconeri alla prima vera fiammata 37? SANTA MARIA CI PROVA- Lanciato dall'ottima sponda di Przytarski, l'attaccante alza troppo la mira 34? Giusti stende Przytarski, eccesso di veemenza per lui 29? PIERI AD UN PASSO DAL GOL- Altra dormita della difesa, Pieri si presenta davanti a Jakab ma quest'ultimo non si fa sorprendere, parata decisiva 25? SANTA MARIA PERICOLOSO- Del Fabro serve al centro per Santa Maria, bel colpo di testa ma Migliorini si supera e para.

