Juventus Torino Under 17 6-1 LIVE | tre cambi per Grauso Basile Baba Hay e Urbano subentrano

La partita tra Juventus Torino Under 17 e avversari si è conclusa con un risultato di 6-1. Durante l'incontro, l'allenatore Grauso ha effettuato tre cambi, inserendo Basile, Baba Hay e Urbano. Di seguito si forniscono sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la decima giornata del campionato 2025/26.

di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la decima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria casalinga contro la Sampdoria, la Juventus Under 17 torna in campo e ospita in il Torino all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per il recupero della decima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Torino Under 17: 6-1 sintesi e moviola. 73? Tris di cambi per Grauso: Urbano, Baba Hay e Basile all’ingresso 67? GOL DELLA JUVE- Paonessa implacabile, in diagonale batte per la terza volta Goralczyk 61? Paura per Gaffurini- Dopo uno scontro aereo il difensore resta a terra, ma sembra in grado di continuare 60? Punizione per il Torino- Mukerjee impegna Rostagno, l’estremo difensore para ancora in bello stile 56? Paratona Rostagno- Daba Jawo taglia dietro Osakue e con la punta del piede prova a scavalcare Rostagno: il portiere della Juve risponde presente 54? GOL DELLA JUVE- Paonessa mette al centro per Santa Maria che tocca in girata e cala il quinto gol bianconero 52? Altro stop ora, Mosca ancora a terra: è pronto il cambio per lui 48? Gaffurini a terra, gara sospesa momentaneamente per l’entrata dello staff medico granata 46? Fallo su Corigliano, in 3 sul dieci della Juventus INIZIO SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 46? Prova ad alzare il pressing il Torino, Derby più vivo che mai 39? Chiusura fantastica di Osakue- Il difensore recupera su Daba Jawo e chiude un’ottima offensiva per il Torino 36? GOL DELLA JUVE- Paonessa appoggia per Corigliano che beffa il portiere ospite sul primo palo, punizione perfetta 35? Punizione per la Juve- Marchisio, Paonessa e Corigliano sul pallone 29? Qualche problemino per Mosca, sembra dolorante il terzino di Grauso 24? ANCORA PAONESSA- Assist al bacio di Carfora che trova Paonessa ben posizionato, stop e tiro all’angolino 21? Reclama un rigore Banchio, per il direttore di gara si può proseguire 18? GOL DELLA JUVE- Marchisio lestissimo a coordinarsi alla perfezione, sventola da fuori area deviata leggermente e pallone in rete 16? Primo ammonito del match- Cai trattiene Corigliano che se n’era andato con un sombrero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

