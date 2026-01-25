Juve Napoli Primavera LIVE | le formazioni ufficiali Nava e Montero titolari dal primo minuto anche l’ex Barido

Segui in tempo reale la partita tra Juventus e Napoli Primavera, valida per la 22ª giornata del campionato 202526. Scopri le formazioni ufficiali con Nava e Montero titolari, e l’esordio dal primo minuto di Barido, ex giocatore. Ti forniremo sintesi, moviola, tabellino e cronaca dettagliata per un aggiornamento completo e preciso sull’incontro.

di Fabio Zaccaria Juve Napoli Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo la sconfitta dell'ultima giornata contro il Lecce fuori casa ospita il Napoli, gara fondamentale fra 2 formazioni con gli stessi punti in classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Napoli Primavera: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 11:00 Migliore in campo Juve Primavera:. Juve Napoli Primavera: risultato e tabellino. Reti: Juve Primavera: (3-4-2-1) Nava, Montero, Verde, Van Aarle; Leone, Vallana, Grelaud, Sylla; Merola, Tiozzo; Pugno, A disp.

