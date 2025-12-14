Udinese-Napoli le pagelle | pochissime sufficienze tra gli azzurri

14 dic 2025

Nella sfida tra Udinese e Napoli, i giudizi individuali evidenziano molte insufficienze tra i partenopei, con alcune prestazioni sotto le aspettative. Le pagelle premiate con voti bassi riflettono le difficoltà incontrate dagli azzurri in questa partita, sottolineando le criticità emerse sul campo.

Le pagelle di Udinese-Napoli 1-0:Milinkovic Savic 6Beukema 5.5, Rrahmani 5.5, Buongiorno 5Di Lorenzo 5, McTominay 5.5, Elmas 5.5, Spinazzola 5.5Neres 5.5, Hojlund 5, Lang 5Lobotka 5.5, Politano 5, Olivera 6, Gutierrez 5.5, Lucca 6Conte 5.5Sozza 5IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY: Lucca. . Napolitoday.it

