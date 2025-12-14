Udinese-Napoli le pagelle | pochissime sufficienze tra gli azzurri
Nella sfida tra Udinese e Napoli, i giudizi individuali evidenziano molte insufficienze tra i partenopei, con alcune prestazioni sotto le aspettative. Le pagelle premiate con voti bassi riflettono le difficoltà incontrate dagli azzurri in questa partita, sottolineando le criticità emerse sul campo.
Le pagelle di Udinese-Napoli 1-0:Milinkovic Savic 6Beukema 5.5, Rrahmani 5.5, Buongiorno 5Di Lorenzo 5, McTominay 5.5, Elmas 5.5, Spinazzola 5.5Neres 5.5, Hojlund 5, Lang 5Lobotka 5.5, Politano 5, Olivera 6, Gutierrez 5.5, Lucca 6Conte 5.5Sozza 5IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY: Lucca. . Napolitoday.it
Udinese-Napoli 1-0, pagelle: flop Conte, dopo due gol annullati Ekkelekamp fa esplodere lo stadio - 0, i top e flop: Ekkelenkamp punisce gli azzurri, reti annullate a Davis e Zaniolo. sport.virgilio.it
Udinese-Napoli 1-0, le pagelle: prestazione horror, Neres e Hojlund invisibili. Squadra stanca e Conte non cambia - Impreciso sul gol annullato all’Udinese, ma si riscatta alla grande con un riflesso strepitoso su Piotrowski. tuttonapoli.net
In foto una delle azioni più avvincenti di Udinese Napoli. In mezzo qualcosina a sinistra, il solito pessimo Zaniolo, la curva di Udine che si contraddistingue per la solita inutilità ed un arbitro che più mediocre non potrebbe essere. Vediamo se tengono. McBlu7 - facebook.com facebook
