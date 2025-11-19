Napoli-Atalanta Conte valuta le scelte per la ripresa | Neres verso una maglia da titolare

2anews.it | 19 nov 2025

Il tecnico azzurro attende il rientro dei nazionali per definire la formazione di Napoli-Atalanta: out Anguissa, in dubbio Spinazzola. Neres scalda i motori dopo gli allenamenti a Castel Volturno. Alla ripresa del campionato, il Napoli si prepara a sfidare l’Atalanta allo stadio Diego Armando Maradona in una partita che potrebbe orientare la rincorsa azzurra ai . 🔗 Leggi su 2anews.it

napoli atalanta conte valuta le scelte per la ripresa neres verso una maglia da titolare

© 2anews.it - Napoli-Atalanta, Conte valuta le scelte per la ripresa: Neres verso una maglia da titolare

