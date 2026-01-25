La Juventus sta valutando una nuova opzione per rinforzare il reparto offensivo, con Gimenez del Milan come possibile soluzione. La situazione attuale si concentra sulle trattative in corso e sui dettagli che potrebbero influenzare il futuro dell’attaccante. In questo articolo, si analizzano le ultime novità e le implicazioni di questa possibile operazione per il mercato bianconero.

Svolta pazzesca in casa Juve per quel che concerne la ricerca del nuovo attaccante: ecco cosa sta succedendo a Torino. Brusca frenata nella trattativa tra Juve e Fenerbahce per Youssef En-Nesyri. Sembrava tutto fatto per l’approdo del marocchino classe ’97 a Torino e, invece, l’inserimento del Siviglia rischia di stravolgere tutto. Il calciatore si è preso qualche ora di tempo per decidere, ma in casa bianconera non hanno alcuna intenzione di aspettare e sono pronti a cambiare obiettivo. Gimenez (LaPresse) – Calciomercato.it Piace Mateta ma il Crystal Palace non si smuove dalla richiesta iniziale di 40 milioni di euro per il cartellino del francese, mentre la suggestione Zirkzee sembra destinata a rimanere tale perché l’affare col Manchester United è molto complesso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, l’ultima idea per l’attacco si chiama Gimenez del Milan: i dettagli

