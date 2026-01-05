Rodriguez Juve il nome del centrocampista si fa sempre più caldo | l’ultima mossa conferma la volontà dei bianconeri I dettagli

Rodriguez Juve continua a essere al centro dell’attenzione delle operazioni di mercato della Juventus. Le recenti indiscrezioni confermano l’interesse dei bianconeri nei confronti del centrocampista, con incontri e trattative in corso con il suo entourage. La società sembra voler consolidare la propria strategia di rafforzamento, mantenendo alta l’attenzione su questa possibile acquisizione. Ecco tutti i dettagli sulle ultime novità riguardanti Rodriguez Juve e il suo possibile approdo a Torino.

Rodriguez Juve, i bianconeri proseguono i contatti con l'entourage del giocatore. Resta ancora da convincere il West Ham. Le ultime. Il tema Rodriguez Juve continua a occupare una posizione centrale nelle strategie di mercato della Juventus, che guarda con attenzione alle opportunità per rinforzare il centrocampo. Nelle ultime ore sono arrivati nuovi aggiornamenti importanti: il nome di Guido Rodriguez resta caldo in casa Juventus, con contatti recenti tra la dirigenza bianconera e gli agenti del centrocampista attualmente in forza al West Ham. L'operazione Rodriguez Juve nasce da un'esigenza ben precisa: aumentare solidità, equilibrio e esperienza nella zona centrale del campo.

Juve-Rodriguez, sostituto Nkunku e Inter sul 2007 : mercato di oggi | OneFootball - La Juventus mira a rinforzare il centrocampo a gennaio e il profilo di Guido Rodriguez sta diventano il favorito: ne ... onefootball.com

Juventus, Rodriguez più Dovbyk: doppio colpo e cessione a sorpresa - Il calciomercato della Juventus scalda i motori e si prepara a entrare concretamente nel vivo. fantamaster.it

Trattativa sempre più viva tra Guido Rodriguez e la Juventus Nelle ultime ore pare che, stando a quanto riportato da Gianluigi Longari sul suo profilo X, si siano intensificati i contatti tra l’entourage dell’argentino e i bianconeri #Juventus #Rodriguez #Spazi - facebook.com facebook

Per la #Juventus resta caldo il nome di Guido Rodriguez, anticipato dalla Gazzetta. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti con gli agenti del centrocampista del West Ham. x.com

