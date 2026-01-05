Rodriguez Juve il nome del centrocampista si fa sempre più caldo | l’ultima mossa conferma la volontà dei bianconeri I dettagli

Da juventusnews24.com 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rodriguez Juve continua a essere al centro dell’attenzione delle operazioni di mercato della Juventus. Le recenti indiscrezioni confermano l’interesse dei bianconeri nei confronti del centrocampista, con incontri e trattative in corso con il suo entourage. La società sembra voler consolidare la propria strategia di rafforzamento, mantenendo alta l’attenzione su questa possibile acquisizione. Ecco tutti i dettagli sulle ultime novità riguardanti Rodriguez Juve e il suo possibile approdo a Torino.

Rodriguez Juve, i bianconeri proseguono i contatti con l’entourage del giocatore. Resta ancora da convincere il West Ham. Le ultime. Il tema Rodriguez Juve continua a occupare una posizione centrale nelle strategie di mercato della Juventus, che guarda con attenzione alle opportunità per rinforzare il centrocampo. Nelle ultime ore sono arrivati nuovi aggiornamenti importanti: il nome di Guido Rodriguez resta caldo in casa Juventus, con contatti recenti tra la dirigenza bianconera e gli agenti del centrocampista attualmente in forza al West Ham. L’operazione Rodriguez Juve nasce da un’esigenza ben precisa: aumentare solidità, equilibrio e esperienza nella zona centrale del campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

rodriguez juve il nome del centrocampista si fa sempre pi249 caldo l8217ultima mossa conferma la volont224 dei bianconeri i dettagli

© Juventusnews24.com - Rodriguez Juve, il nome del centrocampista si fa sempre più caldo: l’ultima mossa conferma la volontà dei bianconeri. I dettagli

Leggi anche: Frattesi Juve, il centrocampista sempre più in uscita dall’Inter: i bianconeri osservano da lontano. La situazione

Leggi anche: Mercato Juve, torna di moda il nome del centrocampista: ecco la richiesta del club d’appartenenza. Cifra alta, i bianconeri valutano

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Rodriguez, massima apertura: manca il sì della Juve. Adzic, Milik e Vlahovic: tutte le novità; Juve, per il centrocampo spunta Guido Rodríguez: le ultime; Rodriguez soluzione temporanea in attesa di Tonali: i piani della Juve a centrocampo; Juventus, chi è Guido Rodriguez: il Busquets argentino per il centrocampo di Spalletti.

rodriguez juve nome centrocampistaCalciomercato Juve, nome a sorpresa per il centrocampo: Comolli pesca dalla Premier - Spunta un nuovo nome nel mirino della Juventus: Damien Comolli vuole il centrocampista della Premier League. sportface.it

rodriguez juve nome centrocampistaJuve-Rodriguez, sostituto Nkunku e Inter sul 2007 : mercato di oggi | OneFootball - La Juventus mira a rinforzare il centrocampo a gennaio e il profilo di Guido Rodriguez sta diventano il favorito: ne ... onefootball.com

rodriguez juve nome centrocampistaJuventus, Rodriguez più Dovbyk: doppio colpo e cessione a sorpresa - Il calciomercato della Juventus scalda i motori e si prepara a entrare concretamente nel vivo. fantamaster.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.