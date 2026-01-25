L’Italia si distingue agli Europei di slittino su pista naturale, conquistando tutti i titoli disponibili. La competizione, svolta sulla pista “Gafair” a Lasa (Bolzano), si è conclusa con un risultato complessivo di grande prestigio per la nazionale italiana, che ha ottenuto un en plein di vittorie e una tripletta. Un risultato che sottolinea la solidità e la crescita di questa disciplina nel nostro paese.

L’Italia si conferma una superpotenza dello slittino su pista naturale e chiude con un bilancio trionfale i Campionati Europei 2026, andati in scena oggi sulla pista “Gafair” a Lasa (Bolzano). La squadra azzurra ha primeggiato in tutte e tre le specialità previste, facendo il pieno di titoli continentali sia a livello assoluto che tra gli Under 23 a dimostrazione di una prestazione corale impressionante. Nel singolo femminile Nina Castiglioni ha preso il testimone da Evelin Lanthaler, vincitrice delle ultime cinque edizioni consecutive degli Europei, tenendo alta la bandiera tricolore e laureandosi campionessa continentale a soli 16 anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia pigliatutto agli Europei di slittino su pista naturale! En plein di titoli e anche una tripletta

Slittino su pista naturale, Castiglioni regina a Lasa: oro anche per i fratelli Lambacher ai Campionati EuropeiAi Campionati Europei di slittino su pista naturale a Lasa, in provincia di Bolzano, gli atleti italiani hanno ottenuto importanti risultati.

Slittino su pista naturale, Castiglioni regina d’Europa a Lasa: doppio oro azzurro ai Campionati EuropeiA Lasa, in provincia di Bolzano, si sono svolti i Campionati Europei di slittino su pista naturale.

