Italia crolla la palazzina | tutto distrutto! Arriva la notizia peggiore

Nella periferia di Roma, una palazzina è crollata improvvisamente, causando danni e preoccupazione tra i residenti. L’incidente ha provocato distruzione e disagio, richiedendo interventi immediati delle autorità. Le cause sono ancora in fase di accertamento, mentre si attende di capire l’entità delle conseguenze e di garantire la sicurezza dell’area.

Un boato, poi la polvere che si alza e una manciata di secondi in cui il tempo sembra fermarsi. Nel pomeriggio, in un paese alle porte di Roma, l’allarme è scattato all’improvviso: sirene, gente in strada, telefoni che squillano. E una domanda che rimbalza tra i residenti: c’era qualcuno lì dentro? Succede a Morlupo, in provincia di Roma. Qui una palazzina in stato di abbandono è venuta giù all’improvviso, trasformandosi in un ammasso di detriti. Le prime informazioni raccolte sul posto parlano di una presenza che fa temere il peggio: l’edificio sarebbe stato abitato da un uomo, che potrebbe trovarsi ancora tra le macerie.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

