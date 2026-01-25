Sta per arrivare la quarta stagione della serie animata di successo Invincible 4. La distribuzione dei nuovi episodi avverrà contemporaneamente negli Stati Uniti e in oltre 240 paesi e territori nel mondo, proseguendo l’adattamento televisivo dell’omonimo fumetto di Robert Kirkman. La serie animata. Le anticipazioni mostrate nel filmato promozionale delineano un quadro narrativo incentrato sull’imminente guerra guidata da Thragg. Per fronteggiare l’armata in arrivo sulla Terra, il protagonista Mark sarà costretto a unire le forze con il padre Omni-Man e con Allen l’Alieno, avvalendosi anche del supporto del fratellastro Oliver. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Invincible 4’: in arrivo la quarta stagione

Leggi anche: In arrivo il primo volume di ‘Battle beast’, dallo stesso universo di ‘Invincible’

Leggi anche: House of the Dragon | La serie rinnovata per una quarta stagione

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

INVINCIBLE (2026) - Live Action Teaser Trailer | Henry Cavil | AI Reimagined

Argomenti discussi: Invincible – Ecco il trailer ufficiale della stagione 4, in arrivo a marzo su Prime Video; Anteprima: Invincible Stagione 4 porta nuovi cattivi su Prime Video a marzo; ‘Invincible 4’, svelata la data di uscita e il primo trailer ufficiale; Invincible 4, la nuova Villain arriva dal mondo di The Walking Dead.

Invincible 4: in arrivo la quarta stagioneSta per arrivare la quarta stagione della serie animata di successo Invincible 4. La ... msn.com

Prime Video presenta un nuovo look su Invincible: Stagione 4 e dà il benvenuto a Danai Gurira nel castÈ quasi ora che Invincible torni su Prime Video, dato che la quarta stagione della serie animata debutterà a marzo. Con questo in arrivo, lo streamer sta preparando i fan mostrando una serie di nuovi ... gamereactor.it

Eccovi l'appena rilasciato poster ufficiale della quarta stagione di #invincible, in arrivo il prossimo 18 Marzo su #amazonprimevideo... - facebook.com facebook

Eccovi l'appena rilasciato poster ufficiale della quarta stagione di #invincible, in arrivo il prossimo 18 Marzo su #amazonprimevideo... x.com