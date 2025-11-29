In arrivo il primo volume di ‘Battle beast’ dallo stesso universo di ‘Invincible’

Per tutti gli amanti dell’universo di ‘Invincible’, è in arrivo, grazie a Saldapress, il primo volume dedicato al personaggio di Battle Beast, intitolato ‘Cuore glorioso’. Ecco il comunicato stampa ufficiale: Finalmente grazie a SaldaPress arriva in Italia Battle Beast, uno dei personaggi più amati e misteriosi dell’universo di Invincible, come protagonista di una nuova serie esplosiva che offre una prospettiva unica su uno dei personaggi più enigmatici della saga, rivelando finalmente il passato segreto e le motivazioni che lo hanno spinto a diventare l’inarrestabile forza combattiva che tutti conosciamo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

