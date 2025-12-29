Incidente in montagna bimbo trasportato al Meyer in codice rosso

Un bambino di 10 anni, residente a Firenze e in vacanza ad Abetone, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Meyer a seguito di una caduta sugli sci. L’incidente si è verificato durante le attività in montagna, e il bambino è stato soccorso tempestivamente dai servizi di emergenza. La situazione rimane sotto controllo, mentre le autorità monitorano gli sviluppi e le condizioni del giovane paziente.

Un bimbo di 10 anni residente a Firenze, che si trovava in vacanza insieme alla famiglia ad Abetone, è stato trasportato in codice rosso in elisoccorso all'ospedale Pediatrico Meyer, a seguito di una brutta caduta sugli sci.Stando ad una prima ricostruzione, l'episodio si sarebbe concretizzato.

