A partire da domani, in piazza San Magno nel centro storico, inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione rialzata. Durante questa settimana, il metallo sostituirà temporaneamente il legno sotto la piastra, garantendo interventi necessari per il ripristino della pavimentazione. Le operazioni si svolgeranno nel rispetto delle procedure e delle tempistiche previste, con l’obiettivo di ripristinare la normale fruibilità dell’area.

Si apre domani una settimana di lavori. A partire dal cuore del centro storico dove, in piazza San Magno (nella foto), partiranno i cantieri per la manutenzione straordinaria della piastra, la pavimentazione rialzata. L’intervento si è reso necessario a causa della disconnessione delle assi di legno su cui si passeggia. Un problema da non ricondursi semplicemente all’usura ma alla condizione della sottostruttura in legno su cui poggiano e sono avvitate. La sottostruttura, ammalorata in diversi punti, sarà sostituita con un elemento di metallo in grado di garantire un migliore appoggio alle assi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In piazza San Magno metallo al posto del legno sotto la piastra

San Gregorio Magno: successo per la prima edizione del Memorial di Karate dedicato al Maestro Pasquale DenteLa prima edizione del Memorial di Karate dedicato al Maestro Pasquale Dente si è svolta con successo a San Gregorio Magno il 7 dicembre 2025, attirando appassionati e praticanti da tutta la regione in un evento che ha celebrato la figura e la carriera del rinomato maestro.

