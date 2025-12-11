San Gregorio Magno | successo per la prima edizione del Memorial di Karate dedicato al Maestro Pasquale Dente

La prima edizione del Memorial di Karate dedicato al Maestro Pasquale Dente si è svolta con successo a San Gregorio Magno il 7 dicembre 2025, attirando appassionati e praticanti da tutta la regione in un evento che ha celebrato la figura e la carriera del rinomato maestro.

Successo a San Gregorio Magno per la prima edizione del Memorial di Karate dedicato al Maestro Pasquale Dente che si è svolto il 7 dicembre 2025 a San Gregorio Magno. Straordinario successo per la prima edizione del Memorial di Karate “Maestro Pasquale Dente”, organizzato dalla ASD Polisportiva. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

San Gregorio Magno

Video San Gregorio Magno Video San Gregorio Magno

Cerca Video Caricamento del Video...

Comune di San Gregorio Magno - Pagina Istituzionale. Bobby Helms · Jingle Bell Rock (with The Anita Kerr Singers). - facebook.com Vai su Facebook

San Gregorio Magno: successo per la prima edizione del Memorial di Karate dedicato al Maestro Pasquale Dente - Soddisfazione espressa dal Presidente della ASD Polisportiva Futura22, William Menza, che ha detto: “Questo Memorial rappresenta non un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso. Segnala salernotoday.it

Inaugurato micronido a San Gregorio Magno - Pertini che ospiterà il micronido di San Gregorio Magno dedicato ai bambini fino ai 3 anni. Segnala gazzettadisalerno.it