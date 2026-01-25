Il tycoon mastica amaro e minaccia il Canada per l’accordo con Pechino

Il rapporto tra Canada e Stati Uniti sembrava aver ritrovato un certo equilibrio, nonostante le tensioni passate e le politiche protezionistiche. Tuttavia, recenti sviluppi indicano un nuovo clima di frizione, con il tycoon che esprime insoddisfazione e minaccia il Canada in relazione all’accordo con Pechino. Questi eventi evidenziano le delicate dinamiche geopolitiche che coinvolgono i Paesi nordamericani e le relazioni internazionali.

I rapporti tra Canada e Stati Uniti erano parsi distesi negli scorsi mesi, nonostante i dazi e le allusioni a un Canada «americano» avanzate da Trump. Il discorso del premier canadese Mark Carney a Davos di martedì scorso, tuttavia, sembra aver infastidito notevolmente la Casa bianca, che in questi giorni ha manifestato il suo scontento in varie maniere. Dopo che giovedì scorso il segretario del commercio americano Howard Lutnick aveva dichiarato, alludendo ai nuovi accordi commerciali tra Ottawa e Pechino, che il Canada si stava muovendo in maniera «arrogante», ieri Trump ha parlato diffusamente del Canada sul suo social network Truth. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

