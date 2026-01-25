Il tycoon mastica amaro e minaccia il Canada per l’accordo con Pechino

Il rapporto tra Canada e Stati Uniti sembrava aver trovato una certa stabilità, nonostante le tensioni passate legate a dazi e dichiarazioni politiche. Tuttavia, recenti sviluppi indicano un cambio di atteggiamento da parte di un importante leader, che ha espresso insoddisfazione e ha rivolto minacce legate a un accordo con Pechino. Questa situazione riporta l’attenzione sulle delicate relazioni internazionali e sulle ripercussioni delle scelte politiche sulla stabilità regionale.

I rapporti tra Canada e Stati Uniti erano parsi distesi negli scorsi mesi, nonostante i dazi e le allusioni a un Canada «americano» avanzate da Trump. Il discorso del premier canadese Mark Carney a Davos di martedì scorso, tuttavia, sembra aver infastidito notevolmente la Casa bianca, che in questi giorni ha manifestato il suo scontento in varie maniere. Dopo che giovedì scorso il segretario del commercio americano Howard Lutnick aveva dichiarato, alludendo ai nuovi accordi commerciali tra Ottawa e Pechino, che il Canada si stava muovendo in maniera «arrogante», ieri Trump ha parlato diffusamente del Canada sul suo social network Truth.

