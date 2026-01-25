Il Rémy Ballot Ensemble porta a Bergamo i due mondi di Mozart e Strauss

Il Rémy Ballot Ensemble inaugura la nuova stagione della Società del Quartetto a Bergamo, portando il pubblico in un percorso musicale che collega due secoli di storia europea. Dal classicismo di Mozart alle atmosfere del Novecento, il concerto offre un’interpretazione accurata e raffinata delle opere di questi grandi compositori. L’appuntamento è previsto per lunedì 26 gennaio alle 20 nella Sala Piatti, in un’atmosfera intima e coinvolgente.

Un viaggio musicale che attraversa due secoli di storia europea, dalle luminose architetture del classicismo mozartiano alla tragica dissoluzione del Novecento: è questo il cuore del concerto che inaugura la nuova stagione concertistica della Società del Quartetto con il Rémy Ballot Ensemble, lunedì 26 gennaio alle 20, nella suggestiva cornice della Sala Piatti. Protagonista della serata è Rémy Ballot, violinista e direttore di fama internazionale, affiancato da un gruppo di talentuosi solisti: Arevik Ivanyan e Weronika Izert (violini), Kostiantyn Kuleba e Weronika Izert (viole), Olya Zhukova e Anna Tonini-Bossi (violoncelli), Christopher Bainbridge (contrabbasso).🔗 Leggi su Bergamonews.it

