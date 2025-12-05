Inquietante Surreale Ma cosa ca** stiamo vedendo? | la nuova pubblicità di Valentino creata con l’Intelligenza Artificiale fa discutere La Bbc accende il caso il web insorge
È stata la Bbc, per prima, a dedicarle un servizio: la nuova campagna di Valentino per la borsa Garavani DeVain, realizzata con l’intelligenza artificiale, sta scatenando un’ondata di reazioni indignate. Nel giro di poche ore la notizia ha fatto il giro del web, finendo sulle pagine del Daily Mail e di molti altri giornali britannici, che hanno raccolto decine di commenti — spesso spietati — degli utenti sui social. Il motivo? Un video surreale e dichiaratamente generato con AI, pubblicato sul profilo Instagram della maison e subito diventato virale, non tanto per l’impatto artistico quanto per le accuse di essere uno spot “ inquietante ” e “ disturbante “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
