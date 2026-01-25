Il mondo del diritto visto da un letterato

Il rapporto tra diritto e letteratura si è spesso intrecciato nel corso del tempo, offrendo spunti di riflessione e approfondimento. Tuttavia, in questa conversazione, l’obiettivo non è esplorare le connessioni tra le due discipline, ma piuttosto offrire uno sguardo sobrio e accurato sul mondo del diritto, analizzandone le sfumature e le peculiarità attraverso un approccio letterario e riflessivo.

Da tempo si pratica proficuamente un accostamento tra diritto penale e letteratura. Ma il mio intento, nella conversazione proposta, non è questo. È invece quello di mettere in luce quello che un umanista, di formazione linguistica e letteraria come sono io, ha visto nel moderno mondo del diritto.🔗 Leggi su Genovatoday.it Napoli Infinita, oggi a S. M. Capua Vetere la presentazione del libro del letterato-architetto Davide VargasOggi alle 17:30, nella Libreria Spartaco di Santa Maria Capua Vetere, si tiene la presentazione del libro Leggi anche: Il mondo visto da Lee Miller, angelo sterminatore (suo malgrado) La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: La corretta valutazione della responsabilità del datore per infortunio sul lavoro - DB; Il calabrese Gino Gatto eccellenza del Diritto Canonico internazionale: è oggi il più giovane Avvocato Rotale al mondo; Tecnologie digitali e diritto; La CISL manifesta a Roma davanti all'ambasciata iraniana. La forza del diritto prevalga ovunque sul diritto alla forza. Il mondo del diritto visto da un letteratoDa tempo si pratica proficuamente un accostamento tra diritto penale e letteratura. Ma il mio intento, nella conversazione proposta, non è questo. È invece quello di mettere in luce quello che un uman ... genovatoday.it L’ORDINE DEL (NUOVO) MONDO/ Il diritto internazionale c’è ma i princìpi sono in crisi, ecco come salvarliCrisi del diritto internazionale, logiche di potenza, senso e futuro della globalizzazione: come va ripensato oggi L'ordine del mondo? ilsussidiario.net Intelligenza artificiale e diritto: una riflessione necessaria (fatta con IA) In questi mesi si parla tantissimo di intelligenza artificiale “autonoma”, capace di lavorare da sola, prendere decisioni, scrivere testi, dare risposte rapide. Anche nel mondo del diritto l’ent - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.