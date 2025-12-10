Napoli Infinita oggi a S M Capua Vetere la presentazione del libro del letterato-architetto Davide Vargas

Oggi alle 17:30, nella Libreria Spartaco di Santa Maria Capua Vetere, si tiene la presentazione del libro

Si presenta oggi, alle ore 17,30, a Santa Maria Capua Vetere nella Libreria Spartaco in via Martucci 18, il libro di Davide Vergas "Napoli infinita", edito da La nave di Teseo +. A dialogare con lui sarà Carolina Cigala, che guiderà la conversazione per approfondire i passaggi chiave del libro e stimolare un confronto con i presenti. Architetto (si è laureato con Riccardo Dalisi, con il quale poi ha condiviso studi e progetti) Davide Vargas è nato ad Aversa e vive a Napoli. I suoi progetti sono pubblicati sulle maggiori riviste di architettura ("Domus", "l'Arca", "Spazio e Società", "d'Architettura"), esposti nel mondo (alla Biennale di Venezia, a Londra, a Tokyo) e premiati.