Napoli Infinita oggi a S M Capua Vetere la presentazione del libro del letterato-architetto Davide Vargas
Oggi alle 17:30, nella Libreria Spartaco di Santa Maria Capua Vetere, si tiene la presentazione del libro
Si presenta oggi, alle ore 17,30, a Santa Maria Capua Vetere nella Libreria Spartaco in via Martucci 18, il libro di Davide Vergas "Napoli infinita", edito da La nave di Teseo +. A dialogare con lui sarà Carolina Cigala, che guiderà la conversazione per approfondire i passaggi chiave del libro e stimolare un confronto con i presenti. Architetto (si è laureato con Riccardo Dalisi, con il quale poi ha condiviso studi e progetti) Davide Vargas è nato ad Aversa e vive a Napoli. I suoi progetti sono pubblicati sulle maggiori riviste di architettura ("Domus", "l'Arca", "Spazio e Società", "d'Architettura"), esposti nel mondo (alla Biennale di Venezia, a Londra, a Tokyo) e premiati.
Mercoledì 10 dicembre, alle 17.30, nella Libreria Spartaco, l'architetto Davide Vargas presenta il suo nuovo libro "Napoli infinita" (La Nave di Teseo, 2025). Conversa con l'autore Carolina Cigala. Ingresso libero e gratuito.
