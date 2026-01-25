Il misterioso gigante di 400 milioni di anni fa potrebbe essere una forma di vita sconosciuta
I fossili di Prototaxites, organismi alto fino a otto metri e vissuti circa 400 milioni di anni fa, continuano a rappresentare un mistero della paleontologia. Recenti studi pubblicati su Science Advances suggeriscono che queste strutture non siano né funghi né riconducibili a altri gruppi biologici conosciuti, aprendo nuove prospettive sulla comparsa e l’evoluzione delle forme di vita primordiali sulla Terra.
I fossili di Prototaxites, alti fino a otto metri, non rientrano in nessun gruppo biologico noto. Secondo un nuovo studio pubblicato su Science Advances, non si tratterebbe neppure di funghi, come ipotizzato finora.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Quale “sconosciuta” e nuova arma hanno testato gli americani? Potrebbe essere una risposta a Mosca…
Leggi anche: Quel piede misterioso era di un altro nostro lontano parente: ecco chi camminava accanto a Lucy oltre 3 milioni di anni fa
$195 Billion in Damage From One Blackout—Imagine Full Secession
Argomenti discussi: Gli astronomi scoprono una stella nascosta vicino a Betelgeuse; Un Babbo Natale gigante fatto di sabbia e mele batte il record mondiale; Britney Spears scopre la mela di Milano Centrale: il post (con un uomo sconosciuto) fa impazzire i fan; Scoperta una forma di vita che poteva raggiungere anche gli 8 metri di altezza.
Il misterioso gigante di 400 milioni di anni fa potrebbe essere una forma di vita sconosciutaI fossili di Prototaxites, alti fino a otto metri, non rientrano in nessun gruppo biologico noto. Secondo un nuovo studio pubblicato su Science Advances, non si tratterebbe neppure di funghi, come ... fanpage.it
Il Guardiano di Pietra: incontro ravvicinato con il Gigante di MonterossoArrivando sulla Spiaggia di Fegina, a Monterosso al Mare (SP), si può avvertire la sensazione[...] ... msn.com
È morto Donald Douglas, il cinema dice addio ad un gigante - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.