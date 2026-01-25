Il misterioso gigante di 400 milioni di anni fa potrebbe essere una forma di vita sconosciuta

I fossili di Prototaxites, organismi alto fino a otto metri e vissuti circa 400 milioni di anni fa, continuano a rappresentare un mistero della paleontologia. Recenti studi pubblicati su Science Advances suggeriscono che queste strutture non siano né funghi né riconducibili a altri gruppi biologici conosciuti, aprendo nuove prospettive sulla comparsa e l’evoluzione delle forme di vita primordiali sulla Terra.

