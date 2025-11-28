Quel piede misterioso era di un altro nostro lontano parente | ecco chi camminava accanto a Lucy oltre 3 milioni di anni fa
Un antico piede fossile trovato in Etiopia apparteneva a Australopithecus deyiremeda, un "cugino" della più famosa Lucy. Entrambe le specie convivevano nella stessa area, ma con stili di vita e diete diverse. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Finalmente risolto il mistero del piede fossile di Burtele: apparteneva a un australopiteco coevo di "Lucy" - Si tratta di una nuova specie di Australopithecus che visse più di tre milioni di anni fa insieme alla specie a cui apparteneva il celeberrimo scheletro ... Come scrive lescienze.it