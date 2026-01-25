Il teatro per ragazzi si presenta come un’occasione di crescita e condivisione, offrendo esperienze culturali pensate per tutta la famiglia. Al Teatro Verdi di Monte San Savino prende il via “Sciroppo di teatro”, una rassegna dedicata a bambini e ragazzi, che promuove il benessere attraverso spettacoli come

Una domenica in compagnai del teatro per ragazzi. Al via al Verdi di Monte San Savino la rassegna di teatro per famiglie, bambini e ragazzi Sciroppo di teatro, percorso di welfare culturale che propone l’andare a teatro come esperienza di benessere, crescita e condivisione, un vero e proprio “sciroppo” per nutrire immaginazione, relazioni e curiosità fin dall’infanzia. Oggi alle 17:30, padrone di casa del Verdi sarà “ Il mio nome è Gian Burrasca ”, spettacolo dedicato a famiglie e bambini dai 6 anni proposto da Lo Stanzone Delle Apparizioni. Scritto da Matteo Marsan è liberamente ispirato a” Il giornalino di Gian Burrasca” di Vamba, porta in scena il celebre diario di Giannino Stoppani, il ragazzino più pestifero di sempre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Il mio nome è Gian Burrasca", "Cuore di pane" e "Anima blu"

Il pestifero Gian Burrasca si racconta sul palco del VerdiIl 21 gennaio 2026, al Teatro Verdi di Monte San Savino, si inaugura la stagione di teatro per famiglie Sciroppo di teatro© con “Il mio nome è Gian Burrasca”.

