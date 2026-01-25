Il giovane marocchino coinvolto nell'omicidio di La Spezia aveva già attirato l'attenzione delle autorità per possibili segnali di radicalizzazione. Dopo il suo arresto, in carcere ha richiesto di leggere il Corano, evidenziando un possibile collegamento con le sue convinzioni religiose. L'indagine prosegue per chiarire i motivi e i contorni di un episodio che ha suscitato preoccupazione nella comunità.

Zouhair Atif era stato monitorato dalla Digos per un sospetto rischio di radicalizzazione religiosa. Emergono ulteriori dettagli sulla personalità dello studente marocchino che il 16 gennaio nella scuola Einaudi Chiodo di La Spezia ha ucciso con una coltellata il compagno di origini egiziane Youssef Abanoub. Il movente dell’omicidio sembrerebbe essere la gelosia. Ma forse non andrebbe trascurato il sospetto di radicalizzazione se si contrappone a un altro elemento di questa vicenda: Youssef, Aba per amici e parenti, era figlio di una famiglia copta egiziana, la minoranza cristiana più antica e massacrata del Medio Oriente. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il killer di La Spezia non perde tempo: in galera ha subito chiesto il Corano

