Mauro Corona e la querela di Aurelio De Laurentiis | Mi ha chiesto 600 mila euro andrò in galera e bòn

Pordenonetoday.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«De Laurentiis mi ha chiesto 600 mila euro di danni». Mauro Corona nella puntata di È sempre Cartabianca di martedì 11 novembre, in prima serata su Rete 4, ha annunciato di aver ricevuto una comunicazione dal tribunale riguardo al contenzioso con il produttore cinematografico e presidente del. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

