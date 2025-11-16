Italia-Norvegia | la sblocca Pio Esposito azzurri avanti sotto il diluvio Diretta 1-0
Gli azzurri cercano la rivincita dopo la batosta di Oslo dello scorso giugno, che è costata i playoff. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Argomenti simili trattati di recente
Qualificazioni Mondiali, in campo Italia-Norvegia: test in chiave play-off per gli Azzurri Diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-mondiali-2026-qualificazioni-moldavia-italia-13-novembre-chisinau-zimbru-diretta-streaming - facebook.com Vai su Facebook
Gli 11 #Azzurri scelti dal Ct Gennaro Gattuso! ITALIA NORVEGIA ? Ore 20.45 ? Stadio San Siro - Milano #RaiUno #ItaliaNorvegia #Nazionale #VivoAzzurro Vai su X
Italia-Norvegia 1-0 - Gli azzurri la sbloccano, ha segnato Pio Esposito! - L’Italia continua a gestire il possesso con un lungo giro palla, cercando spazi e ritmo per rendersi subito pericolosa. Da tuttojuve.com
Italia-Norvegia 1-0 | Pio Esposito segna! ?? 1° gol a San Siro per lui ?? | OneFootball - L'Italia ospita a San Siro la Norvegia nell'ultimo turno delle qualicazioni Mondiali: gli Azzurri sono sicuri dei playoff e per accedere direttamente al Mondiale devono vincere con 9 gol di scarto que ... onefootball.com scrive
Italia-Norvegia 1-0, risultato in diretta delle qualificazioni Mondiali: Pio Esposito porta in vantaggio gli azzurri - Norvegia, Qualificazioni ai Mondiali 2026: la cronaca minuto per minuto e la diretta in tempo reale ... Si legge su fanpage.it