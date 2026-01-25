Il Falsario l’intervista al cast | personaggi ambigui in una Roma in fiamme

In questa intervista, il cast de Il Falsario, disponibile su Netflix, presenta i loro personaggi ambientati nella Roma degli anni ’70. Giulia Michelini, Andrea Arcangeli e Pierluigi Gigante condividono le caratteristiche delle figure che interpretano, in un quadro narrativo ispirato a una vicenda reale. Il film, diretto da Pietro Castellitto, offre uno sguardo sulla città e sui suoi personaggi in un’epoca di cambiamenti e tensioni.

Giulia Michelini, Andrea Arcangeli e Pierluigi Gigante ci raccontano i loro personaggi ne Il Falsario, il film Netflix con Pietro Castellitto che racconta liberamente una storia vera ambientata nella Roma degli anni '70. Una storia falsamente ispirata a una storia vera, con grande coerenza con l'indole e l'arte del suo protagonista Toni interpretato da Pietro Castellitto. Questo è Il Falsario di Netflix, il film di Stefano Lodovichi che ci porta negli anni '70 in una Roma che era una polveriera divisa da ideologie per raccontare la storia di un uomo che arriva nella Capitale col sogno di portare avanti il suo lavoro artistico e si trova coinvolto in dinamiche di potere e invischiato in alcuni dei misteri più delicati del nostro paese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

“Il Falsario”, intervista a Pietro Castellitto e al regista Stefano Lodovichi Il 23 gennaio su Netflix debutta “Il Falsario”, un film tv diretto da Stefano Lodovichi e ispirato alla vicenda di Antonio Chichiarelli, noto come Toni, un falsario romano attivo negli anni ’70 e ’80.

