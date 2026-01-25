Il Crystal Palace respinge l’offerta Mateta del Milan gigante della Serie A

Il Crystal Palace ha ufficialmente respinto l’offerta del Milan per l’attaccante Jean-Philippe Mateta, secondo quanto riportato dall’outlet francese Footmercato. La società londinese ha deciso di non considerare la proposta, mantenendo così il calciatore nel proprio roster. La trattativa evidenzia le posizioni distanti tra i due club in questa sessione di mercato, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle eventuali future negoziazioni.

Breaking: Secondo l’outlet francese Footmercato, il Crystal Palace ha rifiutato un’offerta ufficiale del Milan per l’attaccante in forma Jean-Philippe Mateta. Nonostante la battuta d’arresto, i giganti italiani restano determinati a portare i francesi in avanti a San Siro e dovrebbero continuare le discussioni nel tentativo di raggiungere un accordo che soddisfi tutte le parti coinvolte. Secondo quanto riferito, Mateta ha concordato termini personali con il Milan, segnalando il suo forte desiderio di trasferirsi. L’attaccante ha comunicato il suo desiderio di lasciare il Palace all’inizio di questo mese, sperando di fare il passo successivo nella sua carriera dopo aver vissuto la sua stagione più produttiva nel calcio inglese.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Juventus, il Crystal Palace respinge la prima offerta per MatetaLa Juventus ha presentato la sua prima offerta per Jean Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace.

Il Crystal Palace gela la Juventus: respinta la prima proposta per Jean-Philippe Mateta, i dettagli dell'offerta e le ragioni dietro al no

Mateta-Juventus, muro del Crystal Palace: respinta la prima offertaIl Crystal Palace ha detto no alla prima proposta della Juventus per Jean-Philippe Mateta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri avevano messo sul tavolo un prestito oneroso da 2 milioni ... tuttojuve.com

