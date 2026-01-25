Un'analisi scientifica conferma che il DNA di Andrea Sempio presente sulle unghie di Chiara Poggi deriva da un contatto diretto, esclusa l’ipotesi di trasferimento tramite oggetti come una tastiera. Studi recenti evidenziano come certi passaggi genetici avvengano solo con contatto diretto, rafforzando le conclusioni degli esperti sulla modalità di deposito del DNA nelle indagini penali.

Garlasco, 25 gennaio 2026 – Ci sono studi che dimostrano come sia impossibile che il Dna di Andrea Sempio sia passato su due unghie di Chiara Poggi per un contatto ‘’mediato’’ da un oggetto, come la tastiera di un pc. È la convinzione del criminologo Alberto Miatello. Esperto di delitti irrisolti, Miatello ha dedicato un libro all’omicidio di Simonetta Ferrero, alla Cattolica di Milano, nel 1971. Con l’ex magistrato Guido Salvini ha firmato il testo di una proposta di legge per la conservazione obbligatoria dei reperti dei casi di omicidio e strage. Perché il Dna di Sempio non può derivare da un ‘’contatto indiretto’’? "Da oltre dieci anni i genetisti forensi norvegesi, come Fønnelop e Gill, hanno effettuato test sulla trasmissione ‘indiretta’ del Dna, tramite le tastiere dei pc da un donatore (in ipotesi Sempio) ad un ricevente (in ipotesi Chiara) e hanno stabilito che dopo otto sessioni al pc il Dna del donatore scompare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il criminologo: “Il Dna di Sempio sulle unghie di Chiara? Macché tastiera, frutto di contatto diretto”

Leggi anche: Garlasco e il Dna di Sempio sulle unghie di Chiara Poggi, l’ipotesi della difesa: “Contatto tramite telecomando”

Leggi anche: Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi? I consulenti di Sempio: “Non è da graffio, nessun contatto violento difensivo”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Garlasco, il criminologo Colasanti: Cosa ne penso di Sempio? Rischiamo un altro errore giudiziarioIl criminologo, colonnello dei carabinieri in congedo, commenta gli ultimi sviluppi del caso e le possibili conseguenze. tag24.it

Garlasco, il criminologo Palmegiani: Andrea Sempio è sereno, lo scontrino l’ha preso luiIl criminologo Armando Palmegiani ripercorre in questa lunga intervista con Fanpage.it le varie tappe della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco che vede come indagato in concorso Andrea Sempio: ... fanpage.it

Sempio torna in tv e per la prima volta risponde a domande di criminologi ed esperti sul caso Garlasco: ecco cosa ha detto - facebook.com facebook

La tv è in agonia. Sempio ancora a quarto grado. La noia assoluta. La Vagli da Infante non si può guardare. Su Striscia e la criminologa senior sto zitta per pietà, non vorrei sparare sulla croce rossa. Santo, santissimo telecomando. x.com