Garlasco (Pavia) – "I reperti delle unghie di Chiara Poggi non erano degradati e dunque ciò aumenta la genuinità dei profili genetici determinati" e che, dalla comparazione, sono stati attribuiti ad Andrea Sempio, il 37enne che la Procura di Pavia ha di nuovo indagato per il delitto di Garlasco. STIMOLO GARLASCO OMICIDIO - Foto IPP da video Delitto di Garlasco di Chiara Poggi nella foto alcune tracce di DNA ritrovate sotto le unghie di Chiara Poggi, la ragazza uccisa a casa sua il 13 Agosto 2007. Per la morte di Chiara e' stato condannato Alberto Stasi all' epoca suo fidanzato. 18 anni dopo l'omicidio un' altro uomo Andrea Sempio e'stato attenzionato dagli investigatori dal momento che il suo Dna era stato rinvenuto sotto le unghie di Chiara. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi? I consulenti di Sempio: "Non è da graffio, nessun contatto violento difensivo"

"Stasi andava escluso già nel 2014". La bomba del consulente sul Dna sule unghie di Chiara Poggi - Il consulente di parte di Sempio ha ribadito nelle sue conclusioni che a eccezione di quello di Sempio, tutti i soggetti che vennero analizzati erano discordanti già nei tracciati elettroforetici ... ilgiornale.it