Neuer fa una follia e il Bayern perde in Champions dopo l'errore si assolve | Dovevamo rischiare

Manuel Neuer è stato quasi fin troppo sfrontato. Nei minuti finali di Arsenal-Bayern Monaco è uscito dalla sua porta e si è ritrovato quasi a centrocampo. Errore fatale, gol di Martinelli. Dopo la partita nessun tentativo di autocritica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

? Inter-Milan: un equilibrio sopra la follia ? https://www.calciostyle.it/focus/inter-milan?fsp_sid=1621163 ? di Michele Capolupo - facebook.com Vai su Facebook

Neuer fa una follia e il Bayern perde in Champions, dopo l’errore si assolve: “Dovevamo rischiare” - Bayern Monaco è uscito dalla sua porta e si è ritrovato quasi a centrocampo ... Da fanpage.it

Neuer si fa male, il portiere del Bayern lascia la tribuna e si siede in panchina: ed è tutto legale - Il Bayern Monaco ha stravinto il derby di Champions con il Bayer Leverkusen. Come scrive fanpage.it

Per Neuer primo rosso in carriera, Bayern esce da C.Germania - Un evento storico per il calcio tedesco si è avuto nel match degli ottavi di finale di Coppa di Germania tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen: il portiere dei bavaresi, Manuel Neuer, è stato espulso ... Riporta ansa.it