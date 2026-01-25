I programmi TV di oggi 25 gennaio 2026 | fiction quiz e film

Ecco una panoramica dei programmi TV di oggi, 25 gennaio 2026. Tra fiction, quiz e film, la giornata offre diverse opzioni per gli appassionati di intrattenimento. Su Rai 1 va in onda “Prima di noi”, mentre su Canale 5 si tiene “Chi vuole essere milionario”. Inoltre, su Canale 20 viene trasmesso il film “Independence Day”. Una guida semplice e chiara per scegliere cosa guardare questa sera.

Guida ai programmi TV del 25 gennaio 2026: “Prima di noi” su Rai 1, “Chi vuole essere milionario” su Canale 5, “Independence day” su Canale 20. La prima serata televisiva di domenica 25 gennaio propone su Rai 1 la fiction “Prima di noi”, che continua a esplorare dinamiche familiari e conflitti generazionali, mentre Rai 2 sceglie la leggerezza con la commedia “Il sesso degli angeli”. Rai 3 mantiene la sua vocazione informativa con una nuova puntata di “Report”, dedicata a inchieste e approfondimenti sui temi più rilevanti dell’attualità. Sul fronte Mediaset, Canale 5 richiama il grande pubblico con il quiz “Chi vuole essere milionario”, mentre Italia 1 propone una nuova puntata de “Le Iene”, tra reportage, satira e storie di denuncia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

