I gruppi che filmano i poliziotti negli Stati Uniti svolgono un ruolo importante nel garantire trasparenza e responsabilità. Da decenni, attivisti come Alex Jeffrey Pretti si impegnano in questa pratica, spesso rischiando la propria sicurezza, per documentare eventuali abusi di potere e tutelare i diritti dei cittadini. La loro attività rappresenta un elemento rilevante nel dibattito sulla giustizia e la tutela delle libertà civili.

Lo stava facendo Alex Jeffrey Pretti poco prima di venire ucciso: lo si fa da decenni proprio per documentare eventuali abusi Subito prima di venire ucciso dagli agenti federali mentre era immobilizzato, sabato a Minneapolis, Alex Jeffrey Pretti li stava filmando con il suo cellulare. È un metodo di protesta pacifico che viene usato da generazioni di attiviste e attivisti, e che negli ultimi mesi è diventato centrale per i gruppi di Minneapolis e delle altre città degli Stati Uniti dove è stata dispiegata l’ICE, il corpo di polizia che Donald Trump sta usando come principale strumento della sua politica anti-immigrati. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I gruppi che filmano i poliziotti negli Stati Uniti

Leggi anche: Negli Stati Uniti la start-up genetica che crea "bambini su misura"

Henry Kissinger l’uomo che ha aperto le porte del calcio negli Stati UnitiHenry Kissinger, importante figura della politica statunitense, giocò un ruolo chiave nel portare il calcio negli Stati Uniti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Donna uccisa a Minneapolis da agenti dell’ICE: è protesta negli Stati Uniti

Argomenti discussi: Cooperazione con la Libia su sanità ed energia, Gsd e Gksd firmano contratti per oltre 2 miliardi di dollari; Libia-Italia: Gruppo San Donato e Gksd firmano a Bengasi contratti da oltre 2 miliardi di dollari; Pantere nere, fucili e ICE: l’America di Trump gioca con il fuoco della guerra civile (Lee Morgan); Ci hanno quasi sparato con delle frecce…: un ambientalista rivela un incontro scioccante con una tribù amazzonica incontattata.