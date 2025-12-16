Henry Kissinger, importante figura della politica statunitense, giocò un ruolo chiave nel portare il calcio negli Stati Uniti. Alla fine del Novecento, grazie al suo sostegno, il Paese si aprì al mondo del pallone, culminando con il successo del Mondiale USA 1994. Questa svolta segnò un punto di svolta nel rapporto tra gli Stati Uniti e il calcio, trasformando il panorama sportivo nazionale.

© Ilnapolista.it - Henry Kissinger l’uomo che ha aperto le porte del calcio negli Stati Uniti

Alla fine del Novecento il calcio trovò negli Stati Uniti un alleato inatteso: Henry Kissinger. L’ex segretario di Stato fu uno dei protagonisti dell’arrivo e del successo del Mondiale Usa 1994, evento che cambiò per sempre il rapporto del Paese con il pallone. Ne parla Alfredo Relano su El Mundo. Kissinger portò i Mondiali negli Stati Uniti: i dettagli. Si legge su El Mundo: “Alla fine del secolo scorso, il calcio aveva colonizzato quasi tutta la Terra, ma quel “quasi” che mancava non era affatto trascurabile: India, Cina e Stati Uniti. In quest’ultimo Paese ci fu un uomo chiamato Henry Kissinger, prima segretario alla Difesa e poi segretario di Stato, che dedicò il tempo libero lasciatogli dal compito di negoziare paci in Medio Oriente e favorire colpi di Stato in America Latina a predicare il calcio tra i suoi connazionali. Ilnapolista.it

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Henry Kissinger, morto a 100 anni l'ex segretario di Stato americano. È l'uomo che ha cambiato la diplomazia mondiale - Si è spento nella sua casa in Connecticut l'ex segretario di Stato americano Henry Kissinger che lo scorso maggio aveva spento 100 candeline. ilgazzettino.it

Addio a Henry Kissinger, l'uomo che ha messo fine alla guerra in Vietnam - Uno dei premi Nobel per la pace più discussi per la sua spregiudicata concretezza Henry Kissinger, ex ... informazione.it

Riformare l’Unione Europea per respingere le invasioni barbariche Henry Kissinger diceva: “Quando cerco l’Europa non so chi chiamare”. Passano gli anni e ancora la capacità decisionale europea è debole. Se davvero si vuole un’Unione forte, in grado di e - facebook.com facebook