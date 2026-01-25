Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina con un contesto diverso rispetto agli anni precedenti, segnato da decisioni inattese e riflessioni interne. Carlo Conti, tra i protagonisti della kermesse, ha recentemente condiviso alcuni retroscena poco noti riguardo ai Big che hanno deciso di non partecipare. In questo articolo, analizzeremo gli aspetti più significativi di questa situazione, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulle dinamiche in atto.

Il Festival di Sanremo 2026 arriva ai nastri di partenza in un clima diverso dal recente passato, tra polemiche, aspettative e una parola che per settimane ha dominato il dibattito: rifiuti. A chiarire la situazione è stato Carlo Conti, tornato alla guida del Festival dopo gli anni di Amadeus, che ha ammesso apertamente che non tutti gli artisti contattati hanno accettato l’invito. Un passaggio insolito per un evento che, per lungo tempo, è stato visto come una meta quasi obbligata per la musica italiana. Intervenendo al podcast Pezzi – Dentro la Musica di Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano, Conti ha spiegato che il cast dell’edizione 2026 è anche il risultato di una serie di “no” ricevuti lungo il percorso. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - I Big hanno detto no a Sanremo: Carlo Conti svela i retroscena che nessuno raccontava

Leggi anche: Sanremo: tutti i Big che hanno detto “no”. La nuova mossa di Carlo Conti

Leggi anche: Carlo Conti difende i Big di Sanremo dopo le polemiche. E svela a che ora finirà il Festival

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Davos, big tech a confronto sul futuro dell'IA; AI, cosa hanno chiesto CEO e Big Tech a Davos 2026; Giovanni Franzoni vince il Super G di Wengen in Coppa del mondo • Risultati Sci Alpino oggi; J-Ax: Ero depresso, non capivo niente. Oggi mi sento un uomo nuovo. Fedez? Ci siamo detti tutto.

Jetten, 'olandesi hanno detto addio alla politica dell'odio'Milioni di olandesi hanno voltato pagina oggi. Hanno detto addio alla politica della negatività, dell'odio. Il leader dei liberali progressisti del D66, Rob Jetten, è salito sul palco della notte ... ansa.it

“Carlo Conti ha detto che pure Tony Dallara sarà omaggiato a Sanremo.” Ma la moglie del cantante rivela: “Nel 60° Festival non hanno voluto ricordarlo” In un momento toccante a La volta buona, Caterina Balivo ha parlato con la vedova di Tony Dallara, sc - facebook.com facebook

Dopo aver detto di aver chiuso con Sanremo, Al Bano, ospite a La Volta Buona, ha dichiarato che tornerà: “Ho preso due anni sabbatici ma tornerò. Le canzoni ci sono” x.com