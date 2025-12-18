Luca Cecchini nuovo presidente della Consulta studentesca | Risponderemo ai problemi della scuola

Luca Cecchini è stato eletto nuovo presidente della Consulta studentesca, promettendo di affrontare le sfide del sistema scolastico. La prima seduta plenaria dell’anno scolastico 2025/2026 si è svolta venerdì 21 novembre nell’aula magna dell’istituto tecnologico L. Un momento di confronto e impegno per rappresentare gli studenti e migliorare la scuola.

© Viterbotoday.it - Luca Cecchini nuovo presidente della Consulta studentesca: "Risponderemo ai problemi della scuola" Prima seduta plenaria della consulta provinciale studentesca per l'anno scolastico 20252026, venerdì 21 novembre, presso l'aula magna dell'istituto tecnologico L. Da Vinci. Punto centrale all'ordine del giorno era l'elezione del nuovo presidente. Al termine delle presentazioni delle candidature. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Riccardo Garzo è il nuovo presidente della Consulta Provinciale degli Studenti Leggi anche: Riccardo Garzo è il nuovo presidente della Consulta Provinciale degli Studenti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Viterbo – Luca Cecchini nuovo presidente della Consulta provinciale degli studenti; Consulta studentesca, Luca Cecchini è il nuovo presidente: Risponderemo ai problemi della scuola; Orte in lutto per la scomparsa del colonnello Carmelo Longo; Tutti i segreti del cacao svelati dalla cioccolateria Isanti di Corchiano. Ecco Ponte Milvio con l'albero di Natale del XV Municipio. Tradizioni e territorio Foto di Luca Pagni - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.