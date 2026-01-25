La Roma è interessata ad Albert Gudmundsson, attaccante dell Fiorentina, in vista della prossima sessione di mercato estiva. La società giallorossa avrebbe manifestato interesse per il giocatore islandese, valutando un possibile trasferimento al termine della stagione in corso. La trattativa potrebbe rappresentare un’opportunità di rafforzamento per la squadra di José Mourinho.

Albert Gudmundsson è finito nel mirino della Roma in vista della prossima stagione. L’attaccante islandese della Fiorentina potrebbe cambiare maglia alla fine del campionato in corso con i giallorossi che si sono iscritti alla corsa per il giocatore viola. La Fiorentina pronta a chiudere il la cessione di Gudmundsson (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 1997, l’ex attaccante del Genoa compirà 29 anni durante la prossima estate con la punta che potrebbe salutare la Fiorentina alla fine di un campionato iniziato con difficoltà per il giocatore che ha un contratto fino al giugno del 2029 con i toscani. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Gudmundsson nel mirino della Roma, affare per l’estate | CM

Juventus, bomba di mercato: Gudmundsson nel mirino della JuveLa Juventus sta valutando possibili rinforzi per l’attacco e avrebbe messo nel mirino Albert Gudmundsson della Fiorentina.

Leggi anche: L'affare dell'eolico nel mirino della camorra

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Massara: Zirkzee? Capitolo chiuso. Ferguson rimane, Baldanzi al Genoa; Le notizie di calciomercato del 20 gennaio 2026: Juve spedita su En-Nesyri, l'Inter piomba su Dibu Martinez; Massara sicuro: Zirkzee è un capitolo chiuso. Ferguson resta -; Gudmundsson nel mirino della Roma, affare per l’estate | CM.

Spunta Gudmundsson, ma la Fiorentina dice noSpunta Gudmundsson, ma la Fiorentina dice no Gudmundsson nel mirino della Juventus La Juventus guidata da Luciano Spalletti avrebbe messo gli occhi su Albert Gudmundsson, ... tuttojuve.com

Fiorentina-Cagliari 0-0, prima occasione viola con GudmundssonPrimo minuto di gioco al Franchi e la Fiorentina si rende subito pericolosa nella sfida contro il Cagliari. L'occasione se la crea con una giocata personale Albert Gudmundsson, bravo ... firenzeviola.it

La Juventus a caccia di un esterno offensivo Non c'è il solo Chiesa nel mirino dei bianconeri: tra i nomi nel taccuino della dirigenza ci sono anche quelli di #Gudmundsson e #Maldini x.com

La Juventus a caccia di un esterno offensivo Non c'è il solo Chiesa nel mirino dei bianconeri: tra i nomi nel taccuino della dirigenza ci sono anche quelli di Gudmundsson e Maldini - facebook.com facebook