Gol David Juve-Napoli 1-0 | il canadese sblocca il big match e fa dimenticare En-Nesyri – FOTO

Nel match tra Juventus e Napoli, Gol David ha aperto le marcature con un gol decisivo, portando i bianconeri in vantaggio per 1-0. La rete ha rappresentato un momento importante per la squadra, evidenziando il contributo del calciatore canadese. La partita si è svolta in un clima di equilibrio, e questa vittoria potrebbe influenzare le posizioni in classifica.

Gol David, Juve-Napoli 1-0: il canadese sblocca il big match e fa dimenticare En-Nesyri. Assist caparbio di Locatelli per l’attaccante. Il big match dello Stadium si accende al minuto 22, quando la Juventus trova il gol del vantaggio grazie al suo uomo più in forma: Jonathan David. L’azione nasce da una magistrale lettura di Manuel Locatelli, bravo a intercettare un pallone vagante al limite dell’area azzurra e a servire immediatamente il canadese con un filtrante millimetrico. Forza e freddezza. David ha dato prova di una fisicità straripante: nel cuore dell’area di rigore ha resistito con forza al ritorno di Spinazzola, mantenendo l’equilibrio necessario per presentarsi a tu per tu con Meret. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Gol David, il canadese si sblocca e fa 2-0! Imbeccata perfetta di Yildiz, il canadese questa volta non può proprio sbagliareNel match di oggi, Gol David si sblocca e porta la Juventus sul 2-0.

