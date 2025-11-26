Gol David in Bodo Juve | si sblocca anche il canadese che fa 2-3 e regala 3 punti ormai insperati! Ma fa quasi tutto Yildiz… – FOTO
Gol David in Bodo Juve: si sblocca anche il canadese che fa 2-3 e regala 3 punti ormai insperati! Ma fa quasi tutto Yildiz.. l match di Champions League tra BodøGlimt e Juventus ha vissuto un finale al cardiopalma, degno delle notti europee più intense. Quando il punteggio era ormai bloccato sul 2-2, con la Juventus colpita a freddo dal rigore di Fet all’87’, è arrivata la zampata decisiva che ha ribaltato il destino della partita: il gol vittoria di Jonathan David in pieno recupero. Incredibile assedio: rigore norvegese negato e contropiede bianconero. Gli ultimi minuti della gara sono stati una vera e propria girandola di emozioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
