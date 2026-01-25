Glielo ha detto all’orecchio C’è posta per te l’abbraccio tra Maria De Filippi e Alessandra Amoroso poi le parole su Penelope

La puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 24 gennaio ha regalato al pubblico uno dei momenti più intensi di questa edizione, con una storia di dolore, resilienza e amore familiare che ha coinvolto anche Alessandra Amoroso. Protagonista dell’ultima storia è Carola, che ha voluto accanto a sé la cantante salentina per fare una sorpresa speciale ai suoi figli. Da dieci anni Carola vive in carrozzina, dopo un grave incidente stradale. Gestiva un bar insieme al marito quando, una mattina presto, un colpo di sonno l’ha fatta schiantare contro un blocco di cemento. Al risveglio in ospedale, la diagnosi è stata definitiva: non avrebbe più potuto camminare.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Alessandra Amoroso si commuove a C’è posta per te: l’abbraccio a Maria De Filippi, “nonna” di PenelopeDurante l’ultima puntata di C’è posta per te, Alessandra Amoroso ha emozionato il pubblico con un toccante momento di solidarietà.

C'è Posta per Te, Alessandra Amoroso si commuove per Carola e i suoi figli. Poi saluta Maria De Filippi: "Ciao nonna!"Nella puntata di sabato 24 gennaio di C'è Posta per Te, Alessandra Amoroso si è emozionata per Carola e i suoi figli, condividendo un momento di grande sincerità.

