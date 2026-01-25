Alessandra Amoroso si commuove a C’è posta per te | l’abbraccio a Maria De Filippi nonna di Penelope

Durante l’ultima puntata di C’è posta per te, Alessandra Amoroso ha emozionato il pubblico con un toccante momento di solidarietà. L’artista ha infatti condiviso un abbraccio con Maria De Filippi, dimostrando rispetto e affetto. La puntata ha anche raccontato la storia di Carola, donna in carrozzina da dieci anni, che ha sorpreso i suoi figli Giada e Riccardo grazie al supporto di Alessandra.

