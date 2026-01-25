Alessandra Amoroso si commuove a C’è posta per te | l’abbraccio a Maria De Filippi nonna di Penelope
Durante l’ultima puntata di C’è posta per te, Alessandra Amoroso ha emozionato il pubblico con un toccante momento di solidarietà. L’artista ha infatti condiviso un abbraccio con Maria De Filippi, dimostrando rispetto e affetto. La puntata ha anche raccontato la storia di Carola, donna in carrozzina da dieci anni, che ha sorpreso i suoi figli Giada e Riccardo grazie al supporto di Alessandra.
C’è posta per te, nella terza puntata Alessandra Amoroso e le star de La forza di una donnaNella terza puntata di C’è posta per te 2026, in onda su Canale 5 e condotta da Maria De Filippi, si alterneranno momenti di emozione e confronto.
