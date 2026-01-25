Forza Italia si impegna in una riforma della giustizia, considerata da Tajani un importante gesto per ricordare Silvio Berlusconi. La proposta mira a migliorare il sistema giudiziario italiano, rappresentando un passo significativo per il partito e per il paese. Un intervento che si inserisce nel percorso di aggiornamento delle istituzioni, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza e trasparenza.

«Questa straordinaria riforma della giustizia sarà il miglior regalo a Silvio Berlusconi, così onoreremo la sua memoria in maniera concreta». Antonio Tajani parla a una gremitissima sala principale dell'hotel Ergife a Roma, più o meno 2.500 persone in totale tra chi è seduto in platea, chi è in piedi e chi rimane fuori. Chiude così la seconda giornata di quel trittico di eventi sui Valori di Forza Italia che finirà oggi a Milano, alla vigilia del 32 esimo anniversario della discesa in campo di Silvio Berlusconi. La tappa romana, motore della quale è stata la segretaria cittadina Luisa Regimenti, ha avuto come filo conduttore la giustizia come condizione di libertà. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giustizia, la sfida di Forza Italia. Tajani ricorda Silvio: "È il miglior regalo"

