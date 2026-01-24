Due giovani sono stati denunciati a Bergamo per aver venduto giubbotti contraffatti di un noto marchio presso la stazione ferroviaria. L’operazione, condotta dagli agenti, ha portato al fermo delle attività illegali e al sequestro della merce. L’intervento si inserisce in un più ampio sforzo di contrasto alla contraffazione e alla tutela dei consumatori nell’area urbana.

Bergamo, 24 gennaio 2026 – Stavano vendendo giubbotti contraffatti di un noto marchio di abbigliamento invernale nell’area della stazione ferroviaria, quando sono stati sorpresi dagli agenti. Si tratta di un 19enne e un minore. Entrambi sono stati accompagnati in questura per le verifiche di rito e successivamente indagati in stato di libertà. Nei loro confronti è scattata una denuncia per compravendita di merce contraffatta. L’episodio rientra nel controllo straordinario del territorio di giovedì mattina da parte della polizia. I due ragazzi sono stati notati durante un servizio mirato di prevenzione coordinato dall’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura, con il supporto del Reparto prevenzione crimine di Milano e di personale in abiti civili della Squadra mobile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamo, vendono giubbotti contraffatti in stazione: denunciati due giovani

Leggi anche: Sequestrati oltre 200 giubbotti Colmar, Blauer e Moncler contraffatti e centinaia di prodotti Apple tarocchi in Brianza

Leggi anche: Quasi 200mila addobbi di Natale non sicuri e 200 giubbotti contraffatti: in Brianza sequestri per 200mila euro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Bergamo, in stazione vendono cappotti contraffatti. Denunciati due giovanissimiSi tratta di un minorenne e di un ragazzo di 19 anni, entrambi italiani. Il presidio straordinario della Polizia in centro: controllate più di 60 persone ... bergamo.corriere.it

Bergamo, due giovani denunciati per vendita di merce contraffatta in stazioneControllo straordinario del territorio nella mattinata di giovedì 23 gennaio, a Bergamo. La polizia di Stato ha denunciato due giovani italiani – un diciannovenne e un minorenne – per compravendita di ... ecodibergamo.it

In un mercato in cui tanti vendono prima di comprare o vendono e basta, l’Atalanta compra. E lo fa con le idee molto chiare - facebook.com facebook