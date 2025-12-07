Fuori dal Coro | Mario Giordano intervista il gioielliere che uccise due ladri nel 2021

Mario Giordano torna questa sera, domenica 7 dicembre, con un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, in onda in prima serata su Rete 4. Le anticipazioni del 7 dicembre 2025. Nella nuova puntata, Giordano tornerà sui numerosi casi di bambini che, in Italia, vengono sottratti ai genitori. Alle due "famiglie nel bosco" si aggiunge una madre di Brescia che denuncia la separazione coatta dai suoi figli, uno dei quali malato di cancro. A seguire, un'intervista a Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise due ladri e la cui pena è stata ridotta in appello. Infine, un'inchiesta sui molti sprechi nella gestione dei fondi pubblici: da Torino, dove – nonostante le graduatorie stracolme – 1.

